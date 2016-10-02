Стефан де Фрай: "Надеюсь, скоро вернусь в сборную Голландии"

Защитник "Лацио" Стефан де Фрай после матча 6-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:0) выразил удовлетворение игрой своей команды. Голландец также подчеркнул, то намерен в ближайшее время вернуться в национальную команду.

– Думаю, это был лучший матч "Лацио" в этом сезоне, – приводит Tmw слова Де Фрая. – Мы действовали как единая команда и не пропустили голов. Эта встреча была очень важна. Особенно меня радует то, как мы играли. Что касается меня, то я чувствую себя прекрасно. Надеюсь, скоро вернусь в сборную Голландии.