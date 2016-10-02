Стефан де Фрай: "Надеюсь, скоро вернусь в сборную Голландии"

Защитник "Лацио" Стефан де Фрай после матча 6-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:0) выразил удовлетворение игрой своей команды. Голландец также подчеркнул, то намерен в ближайшее время вернуться в национальную команду.
– Думаю, это был лучший матч "Лацио" в этом сезоне, – приводит Tmw слова Де Фрая. – Мы действовали как единая команда и не пропустили голов. Эта встреча была очень важна. Особенно меня радует то, как мы играли. Что касается меня, то я чувствую себя прекрасно. Надеюсь, скоро вернусь в сборную Голландии.
баламошка
Для меня Сборная Голландии-это полёт сокола ван Перси. Надеюсь, что эта маленькая, но хорошая в футбольном плане страна снова начнёт пулять и бахать. Очередной раз обидно за нашу многомиллионную страну. Позорище, а не спортсмены. Но у нас свой особенный путь. Мы вручаем "талантам" типа Кокошки миллионы, а чемпионам мира и олимпиады приходится выклянчивать денежку у власть имущих. Где логика? У Шматко в голове.
05:12