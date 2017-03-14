Стефан де Фрай избежал серьезной травмы

Защитник "Лацио" Стефан де Фрай сообщил, что у него все в порядке со здоровьем. 25-летний голландец был заменен в перерыве вчерашнего матча 28-го тура серии А с "Торино" (3:1).
"К сожалению, пришлось раньше остальных завершить матч. Медицинские тесты показали, что нет никаких проблем. Скоро вернусь в строй", - написал в своем "Твиттере" де Фрай.
Grande vittoria, purtroppo sono uscito all'intervallo. Esami strumentali che ho fatto non hanno mostrato problemi e sto recuperando bene💪 pic.twitter.com/r3VEo565aq– Stefan de Vrij (@Stefandevrij) 14 марта 2017 г.