Стефан де Фрай избежал серьезной травмы

Защитник "Лацио" Стефан де Фрай сообщил, что у него все в порядке со здоровьем. 25-летний голландец был заменен в перерыве вчерашнего матча 28-го тура серии А с "Торино" (3:1).

"К сожалению, пришлось раньше остальных завершить матч. Медицинские тесты показали, что нет никаких проблем. Скоро вернусь в строй", - написал в своем "Твиттере" де Фрай.