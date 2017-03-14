16:07 | ФУТБОЛ — Италия

Стефан де Фрай избежал серьезной травмы

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Защитник "Лацио" Стефан де Фрай сообщил, что у него все в порядке со здоровьем. 25-летний голландец был заменен в перерыве вчерашнего матча 28-го тура серии А с "Торино" (3:1).

"К сожалению, пришлось раньше остальных завершить матч. Медицинские тесты показали, что нет никаких проблем. Скоро вернусь в строй", - написал в своем "Твиттере" де Фрай.

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