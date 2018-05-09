14:47 | Футбол — Италия

Статуя Тотти будет выставляться в Риме


Легенда "Ромы"  Франческо Тотти удостоился собственной статуи в Риме. Как сообщает Il Romanista, статуя футболиста будет выставляться в галерее Plus Arte Plus.

Скульптором стал Стефано Меццарома. Он назвал статую Aeterno, что можно перевести как "вечность". Это обыгрывает прозвище Рима (Вечный город) и пожизненную связь Тотти с клубом.

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