Стартовые матчи серии А пройдут в день национального траура

Матчи 1-го тура чемпионата Италии "Кьево" – "Ювентус" и "Лацио" – "Наполи", запланированные на 18 августа, состоятся согласно расписанию, сообщает пресс-служба серии А. Игры пройдут несмотря на то, что этот день официально объявлен в стране траурным – 14 августа в Генуе обрушился один из пролетов моста Моранди. В результате трагедии погибли, как минимум, 39 человек.

Серия А из-за трагедии в Генуе перенесла матчи "Дженоа" и "Сампдории"

Ранее руководство лиги объявило о переносе намеченных на 19 августа игр с участием команд из Генуи – "Дженоа" и "Сампдории". Команды должны были сыграть с "Миланом" (на выезде) и "Фиорентиной" (дома) соответственно. Новые даты матчей будут объявлены в ближайшие дни.

Вместе с тем, серия А подтвердила, что 8 игр 1-го тура начнутся с минуты молчания, а футболисты выйдут на поле с траурными повязками на руках.

Расписание матчей 1-го тура серии А:

18 августа:

"Кьево" – "Ювентус". Начало – 19.00 по московскому времени;

"Лацио" -"Наполи". Начало – 21.30.

19 августа:

"Торино" – "Рома". Начало – 19.00;

"Болонья" – СПАЛ. Начало – 21.30;

"Эмполи" – "Кальяри". Начало – 21.30;

"Парма" – "Удинезе". Начало – 21.30;

"Сассуоло" – "Интер". Начало – 21.30.

20 августа:

"Аталанта" – "Фрозиноне". Начало – 21.30.