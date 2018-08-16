Стартовые матчи серии А пройдут в день национального траура

Матчи 1-го тура чемпионата Италии "Кьево" – "Ювентус" и "Лацио" – "Наполи", запланированные на 18 августа, состоятся согласно расписанию, сообщает пресс-служба серии А. Игры пройдут несмотря на то, что этот день официально объявлен в стране траурным – 14 августа в Генуе обрушился один из пролетов моста Моранди. В результате трагедии погибли, как минимум, 39 человек.
Серия А из-за трагедии в Генуе перенесла матчи "Дженоа" и "Сампдории"
Ранее руководство лиги объявило о переносе намеченных на 19 августа игр с участием команд из Генуи – "Дженоа" и "Сампдории". Команды должны были сыграть с "Миланом" (на выезде) и "Фиорентиной" (дома) соответственно. Новые даты матчей будут объявлены в ближайшие дни.
Вместе с тем, серия А подтвердила, что 8 игр 1-го тура начнутся с минуты молчания, а футболисты выйдут на поле с траурными повязками на руках.
Расписание матчей 1-го тура серии А:
18 августа:
"Кьево" – "Ювентус". Начало – 19.00 по московскому времени;
"Лацио" -"Наполи". Начало – 21.30.
19 августа:
"Торино" – "Рома". Начало – 19.00;
"Болонья" – СПАЛ. Начало – 21.30;
"Эмполи" – "Кальяри". Начало – 21.30;
"Парма" – "Удинезе". Начало – 21.30;
"Сассуоло" – "Интер". Начало – 21.30.
20 августа:
"Аталанта" – "Фрозиноне". Начало – 21.30.