Старт серии А может быть перенесен из-за трагедии в Генуе

Начало сезона в Италии, запланированное на 18 августа, может быть перенесено из-за обрушения моста в Генуе, в результате которого погибли 39 человек. По информации Football Italia, руководство серии А сегодня, 16 августа, может объявить о решении передвинуть начало чемпионата Италии.
Ранее "Сампдория" просила отложить игру 1-го тура против "Фиорентины" в связи с трауром в Генуе, тогда как фанаты "Дженоа" сообщили об отказе от выезда на стадион "Сан-Сиро" на матч против "Милана".
Напомним, новый сезон в Италии должен стартовать 18 августа матчами "Кьево" – "Ювентус" и "Лацио" – "Наполи". В этот же день в стране запланированы похороны жертв трагедии, он объявлен траурным на государственном уровне.
Издание полагает, что масштабы траура вынудят футбольные власти Италии перенести проведение всех матчей 1-го тура чемпионата страны.
Расписание матчей 1-го тура серии А:
18 августа:
"Кьево" – "Ювентус". Начало – 19.00 по московскому времени;
"Лацио" -"Наполи". Начало – 21.30.
19 августа:
"Торино" – "Рома". Начало – 19.00;
"Болонья" – СПАЛ. Начало – 21.30;
"Эмполи" – "Кальяри". Начало – 21.30;
"Милан" – "Дженоа". Начало – 21.30;
"Парма" – "Удинезе". Начало – 21.30;
"Сампдория" – "Фиорентина". Начало – 21.30;
"Сассуоло" – "Интер". Начало – 21.30.
20 августа:
"Аталанта" – "Фрозиноне". Начало – 21.30.