Старт серии А может быть перенесен из-за трагедии в Генуе

Начало сезона в Италии, запланированное на 18 августа, может быть перенесено из-за обрушения моста в Генуе, в результате которого погибли 39 человек. По информации Football Italia, руководство серии А сегодня, 16 августа, может объявить о решении передвинуть начало чемпионата Италии.

Ранее "Сампдория" просила отложить игру 1-го тура против "Фиорентины" в связи с трауром в Генуе, тогда как фанаты "Дженоа" сообщили об отказе от выезда на стадион "Сан-Сиро" на матч против "Милана".

Напомним, новый сезон в Италии должен стартовать 18 августа матчами "Кьево" – "Ювентус" и "Лацио" – "Наполи". В этот же день в стране запланированы похороны жертв трагедии, он объявлен траурным на государственном уровне.

Издание полагает, что масштабы траура вынудят футбольные власти Италии перенести проведение всех матчей 1-го тура чемпионата страны.

Расписание матчей 1-го тура серии А:

18 августа:

"Кьево" – "Ювентус". Начало – 19.00 по московскому времени;

"Лацио" -"Наполи". Начало – 21.30.

19 августа:

"Торино" – "Рома". Начало – 19.00;

"Болонья" – СПАЛ. Начало – 21.30;

"Эмполи" – "Кальяри". Начало – 21.30;

"Милан" – "Дженоа". Начало – 21.30;

"Парма" – "Удинезе". Начало – 21.30;

"Сампдория" – "Фиорентина". Начало – 21.30;

"Сассуоло" – "Интер". Начало – 21.30.

20 августа:

"Аталанта" – "Фрозиноне". Начало – 21.30.