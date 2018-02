Стали известны условия, при которых ди Бьяджо возглавит сборную Италии

Помощник комиссара Итальянской федерации футбола (FIGC) Алессандро Костакурта сказал, что перспективы главного тренера молодежной сборной страны Луиджи ди Бьяджо в главной команде будут зависеть от результатов товарищеских матчей с Аргентиной и Англией. 46-летний специалист в ближайшее время должен быть утвержден в качестве исполняющего обязанности наставника сборной Италии.

- Мы свяжемся с ди Бьяджо и обсудим его новую должность, - цитирует Four Four Two Костакурту. - Если он победит в ближайших товарищеских матчах, то, конечно же, молодежке будет нужен новый тренер.

Напомним, пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира.

2 февраля стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, являющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.

