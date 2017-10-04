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15:45 | Футбол — Италия

Спортивный директор "Ювентуса" дисквалифицирован за критику видеоассистентов


Спортивный директор "Ювентуса"Фабио Паратичи получил двухенедельную дисквалификацию за критику в адрес видеоассистентов во время матча 7-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (2:2), сообщает AP News. Ему запрещено появляться у поля и в раздевалке во время игр, а также придется заплатить 20 тысяч евро в качестве штрафа.

Напомним, главный арбитр Антонио Дамато после подсказки видеоассистента отменил гол Марио Манджукича, после чего Паратичи в нецензурной форме высказал недовольство системой видеоповторов.

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