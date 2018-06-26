Спортивный директор "Милана": "Ждем решения УЕФА по поводу санкций к клубу"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли заявил, что клуб ждет решений УЕФА по поводу возможных санкций из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. Ранее СМИ сообщали, что миланский клуб могут исключить из еврокубков на два года и оштрафовать на 30 миллионов евро.

- Мы работаем над теми вещами, которые должны приготовить для УЕФА, и ждем их решения, - цитирует Football Italia Мирабелли. – Мы должны ждать. Очень необычный способ работы, но мы привыкаем. Нам надо проводить осторожную трансферную кампанию, однако приходится готовиться к следующему сезону в таких условиях. Приносим извинения фанатам, которые ждут решения проблем, но могу заверить, что мы стараемся сделать все на высшем уровне. Гаттузо? Он никогда не бывает спокоен, даже в отпуске. Он звонит по 30-40 раз на дню! Наверное, было бы лучше, если бы он никогда не ходил в отпуск.

Летом прошлого года "Милан" потратил на трансферы более 200 миллионов. УЕФА ставит под сомнение прозрачность этих сделок, кроме того, клуб не смог привести к балансу доходы и расходы.

Напомним, "Милан" в прошлом сезоне занял седьмое место в чемпионате Италии и завоевал право играть в Лиге Европы. В случае "бана" команды ее место займет "Аталанта".