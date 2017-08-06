Спортивный директор "Милана": "Не исключаем переговоров с клиентами Райолы"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли назвал агента Мино Райолу одним из самых сильных представителей этой профессии в мире. По его словам, переговоры по продлению контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой позволили сторонам узнать друг друга лучше.

– Райола – один из самых сильных агентов, – цитирует Tuttosport Мирабелли. – Мы столкнулись с продлением контракта с Доннаруммой. Мы знаем, как трудно вести переговоры с ним, но теперь и он знает, что с нами сложно договориться. Не исключаю, что мы будет вести переговоры с другими его клиентами.

Один из самых известных клиентов Райолы – бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. Ранее спортивный директор "россонери" заявлял, что не исключает возвращения форварда в клуб.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. В составе "россонери" он провел 85 матчей, забив 56 голов.