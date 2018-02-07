Спортивный директор "Милана": "Надеюсь, Гаттузо останется нашим тренером еще 10 лет"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли выразил поддержку главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо. Он рассчитывает, что специалист будет руководить красно-черными еще много лет. После 23-х туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

– Я надеюсь, что он останется у руля клуба еще на 10 лет. Сейчас мы не думаем о его замене, – цитирует RMC Sport Мирабелли. – Кому-то может показаться, что мы рискнули, когда пригласили его тренировать "Милан", но на самом деле мы старались выбрать лучшего наставника на данный момент. Мы сделали выбор в пользу Гаттузо, так как считаем, что он может проработать много лет.