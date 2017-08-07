Спортивный директор "Милана": "Мы не планировали подписывать Бонуччи, это была шутка агента"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли признался, что покупка защитника Леонардо Бонуччи оказалась неожиданной. По его словам, переход игрока "Ювентуса" изначально не планировался.

– Мы не планировали подписывать Бонуччи, – цитирует Rai Мирабелли. – Но это была возможность, за которую мы должны были ухватиться, когда она появилась. Я говорил с агентом Алессандро Луччи о других игроках, а он пошутил про Бонуччи. Я сначала даже не сказал об этом нашему гендиректору Фассоне. А потом увидел, что парень на самом деле хочет перейти в "Милан". И мы быстро договорились.