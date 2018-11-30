Спортивный директор "Милана": "Китайские владельцы клуба не дали нам приобрести Роналду"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли рассказал, что клуб намеревался подписать контракт с Криштиану Роналду перед началом текущего сезона, но китайский владелец команды Ли Йонхонг не дал совершиться сделке.

"Мы говорили с Жорже Мендешем (агент Роналду – прим. ред.) об этом трансфере. Мы прекрасно понимали, что приобретение Роналду будет сопряжено с некоторыми проблемами, связанными с "Реалом" и с самим футболистом. Но, несмотря на все наши усилия, наши китайские инвесторы заблокировали сделку, потому что она не была стабильной. Тем не менее, с текущими собственниками Роналду вполне мог бы стать игроком "Милана"", – приводит слова Мирабелли AS.

Летом 2018 года Криштиану Роналду перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" за 112 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сыграл 17 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал семь результативных передач. Недавно 33-летний португалец установил клубный рекорд: он быстрее всех забил первые десять голов в составе "Юве". Для этого ему потребовалось 16 встреч.