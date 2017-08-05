Спортивный директор "Милана": "Ибрагимович? Никогда не говори "никогда"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли сообщил, что решение о возвращении нападающего Златана Ибрагимовича в итальянский клуб может быть принято после 15 августа. В настоящее время шведский форвард восстанавливается от травмы колена, последний сезон он провел в "Манчестер Юнайтед", забив 28 голов в 46 матчах.

- Ибрагимович? В этой жизни никогда не стоит говорить "никогда", - цитирует Sport Mediaset Мирабелли. - Возможно, наш старый друг может вернуться. Я не хочу намекать на Ибру, это не тот случай. Сейчас мы изучаем шаги, которые предпримем после 15 августа.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. В составе "россонери" он провел 85 матчей, забив 56 голов.