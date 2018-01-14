Спортивный директор "Интера" отправился в Каталонию на переговоры по Рафинье

"Интер" намерен договориться с "Барселоной" о переходе полузащитника Рафиньи, сообщает Football-italia. По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аусилио отправился в столицу Каталонии на переговоры.

Ранее сообщалось о том, что Интер хочет арендовать 24-летнего бразильца до конца сезона-2017/18 с последующим правом выкупа за 18-20 миллионов евро. Каталонцы отказались расставаться с хавбеком меньше чем за 30 миллионов евро.