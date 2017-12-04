Спортивный директор "Интера": "Мы не должны убеждать Икарди остаться. Это "Реалу" надо постараться убедить его уйти"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что "Реал" не обращался в итальянский клуб по поводу трансфера нападающего Мауро Икарди. Ранее появилась информация, согласно которой аргентинский форвард, наряду с Федором Смоловым из "Краснодара", входит в шорт-лист мадридцев.

- Мы не должны убеждать Икарди остаться, - цитирует Marca Аузилио. - У него есть долгосрочный контракт, его намерения предельно ясны. Он - наш капитан, он хочет побеждать в футболке "Интера".

"Реал" не выходил на нас. Но им придется постараться, чтобы убедить Мауро отказаться от проекта, в котором он является лидером. Кроме того, опция выкупа не является проблемой.

Ранее Икарди вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Интера". На его счету 94 мяча в 161 игре в составе "нерадзурри". По словам форварда, он завершит карьеру в клубе из Милана, "если его не вышвырнут".