Спортивный директор "Барселоны" Брайда опроверг информацию о возвращении в "Милан"

Спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в "Милан". Функционер отметил, что она не соответствует действительности.

- Возвращение в "Милан"? Мне хорошо здесь, в "Барселоне". "Милан" в моем сердце, - цитирует директора Football Italia. - После 27 лет в клубе это нормально. Когда "Милан" выигрывает, я рад. Когда нет - я веду себя немного как болельщик. Пусть все идет своим чередом. Я желаю "Милану" всего наилучшего и надеюсь, что они вернутся туда, где должны быть. Это большой клуб, один из крупнейших брендов в мире.

72-летний спортивный директор "Барселоны" работал в "Милане" с 1986 по 2013 год.