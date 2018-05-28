Спонсор "Интера": "Клуб должен будет продать всех, чтобы купить Роналду"

Марко Тронкетти, глава компании "Пирелли", многолетнего спонсора "Интера", признался, что миланский клуб не сможет приобрести Криштиану Роналду. Ранее 33-летний португалец намекнул, что может покинуть "Реал".

– Думаю, "Интеру" придется продать всю команду, чтобы купить его. Мы должны уважать финансовый "фэйр-плей", – приводит слова бизнесмена calciomercato.

В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 54 матча во всех турнирах и забил 52 гола.​

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