"Спарта" подписала контракт с Бьябьяни

Нападающий "Интера" Джонатан Бьябьяни перешел в "Спарту", сообщает пресс-служба "красных". 29-летний француз был взят в аренду с правом выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Бьябьяни в прошлом сезоне на клубном уровне провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Напомним, что за клуб из Чехии выступает российский защитник Вячеслав Караваев.
ℹ️ Jonathan Biabiany joins Sparta on a season loan from Internazionale– AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) 7 августа 2017 г.
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