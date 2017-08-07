"Спарта" подписала контракт с Бьябьяни

Нападающий "Интера" Джонатан Бьябьяни перешел в "Спарту", сообщает пресс-служба "красных". 29-летний француз был взят в аренду с правом выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Бьябьяни в прошлом сезоне на клубном уровне провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Напомним, что за клуб из Чехии выступает российский защитник Вячеслав Караваев.