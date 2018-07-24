Спаллетти взял автограф у юного болельщика "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после утренней тренировки команды пообщался с болельщиками команды. Один из юных фанатов "неррадзури" обратился к специалисту, попросив у того автограф. В ответ бывший наставник "Зенита" попросил мальчика подписать свою футболку.

Последний, на данный момент, товарищеский матч "Интер" провел 21 июля. Во встрече, которая состоялась в Пизе, миланцы сыграли вничью с "Зенитом" (3:3).