Спаллетти взял автограф у юного болельщика "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после утренней тренировки команды пообщался с болельщиками команды. Один из юных фанатов "неррадзури" обратился к специалисту, попросив у того автограф. В ответ бывший наставник "Зенита" попросил мальчика подписать свою футболку.
Последний, на данный момент, товарищеский матч "Интер" провел 21 июля. Во встрече, которая состоялась в Пизе, миланцы сыграли вничью с "Зенитом" (3:3).
After morning training session, a young fan asks Luciano Spalletti for an autograph. Spaletti signs autographs and then asks for the young fan's autograph in return.– Photos of Football (@photosofootball) 22 июля 2018 г.
(via @_FedeNerazzurra) pic.twitter.com/bYztUDvx5J