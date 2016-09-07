10:49 | ФУТБОЛ — Италия

Спаллетти - второй самый высокооплачиваемый тренер в Италии

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Самым высокооплачиваемым главным тренером чемпионата Италии является наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Gazzetta dello Sport. 49-летний итальянец зарабатывает в стане чемпионов Италии 5 миллионов евро за сезон. На втором месте располагается экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти, зарабатывающий в "Роме" 3 миллиона евро. Замыкает тройку главный тренер "Интера" Франк де Бур - 2,5 миллиона евро. Меньше всех зарабатывают Давиде Никола из "Кротоне" и Джованни Мартушелло из "Эмполи" - 0,2 миллиона евро за сезон.

Примечателен тот факт, что еще несколько недель назад самым высокоплачиваемым тренером серии А был Роберто Манчини, имевший в "Интере" зарплату в 5,3 миллиона евро за сезон.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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EASt1

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