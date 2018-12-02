Спаллетти вступил в полемику с отцом игрока "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти вступил в заочную полемику с отцом нападающего команды Лаутаро Мартинеса. Аргентинец не имеет регулярной практики, поэтому его отец Марио Хосе Мартинес в Твиттере раскритиковал тренерский штаб "Интера", а Спаллетти ответил ему на пресс-конференции.

– Он не ребенок, ему не нужно, чтобы отец защищал его, – цитирует AFP Спаллетти. – Я разговаривал с Лаутаро. Важно, чтобы он понимал, что его отец нападает на "Интер", а не на меня. Это может создать проблемы для его сына, поскольку создаст отчуждение между ним и другими игроками.