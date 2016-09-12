Спаллетти сравнил вратаря "Сампдории" со Львом Яшиным

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 3-го тура серии А против "Сампдории" (3:2) отметил вратаря соперника Эмилиано Вивиано. В целом, по словам наставника, результат справедлив.

– 25 минут первого тайма мы играли, как "Рома", потом "Сампдория" прибавила, – цитирует Спаллетти Football Italia. - Мы справедливо стали проигрывать, нам не хватало характера.

После перерыва стали играть хорошо. Таким образом, в матче было два отрезка – 70 минут "Ромы" и 20 – нашего соперника. Жаль "Сампдорию", но "Рома" заслужила победу.

Эмилиано Вивиано каким-то образом не давал нам забить раньше, казалось, что он - Лев Яшин.

Я бы хотел, чтобы у меня было 4-5 Тотти. Он все время показывает какую-то магию. Жаль, что я не мог использовать его раньше. Никогда не видел, чтобы он так тренировался. Надеюсь, он продолжит в том же духе.