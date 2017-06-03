Спаллетти согласовал контракт с "Интером"

Бывший наставник "Зенита" и "Ромы" Лучано Спаллетти договорился по условиям контракта с "Интером", сообщает Sky Sport Italia. Соглашение со специалистом будет рассчитано на два года. Отмечается, что итальянец соберет полностью новый тренерский штаб.

О назначении Спаллетти официально будет объявлено уже завтра. Напомним, что недавно он покинул "Рому" после истечения срока контракта. Под его руководством "волки" заняли второе место в чемпионате Италии. "Интер" финишировал на 7-м месте и остался без еврокубков.