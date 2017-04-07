Спаллетти сменит "Рому" на "Интер"?

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти по окончании сезона может покинуть римский клуб, утверждает Sport Italia. Руководство "Интера" вступило в переговоры со специалистом, контракт которого с "волками" рассчитан до лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта со Спаллетти заинтересованы "Ювентус" и "Тоттенхэм".

58-летний итальянец намерен уйти в отставку, если ему не удастся завоевать чемпионство. На данный момент "Рома" занимает второе место, имея в своем активе 68 очков после 30 сыгранных матчей, что на 6 меньше, чем у лидера - "Ювентуса".