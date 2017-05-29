Спаллетти считает, что Тотти должен стать вице-президентом "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти отметил, что бывший капитан команды Франческо Тотти должен стать вице-президентом клуба. Специалист также добавил, что еще не принял решение о продолжении карьеры в составе "волков".

40-летний Тотти выступал за римлян на протяжении всей своей карьеры с 1992 года, матч против "Дженоа" (3:2) в воскресенье стал для него последним в карьере.

– Я должен поговорить с руководством клуба, а потом буду думать, – цитирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио Спаллетти. – На мой взгляд, Тотти должен стать вице-президентом клуба – как звезды в других клубах. Он хороший человек, в нем нет ничего искусственного. Он никогда не подвергается критике, вот так он и стал лидером.