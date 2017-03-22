23:23 22 марта | ФУТБОЛ — Италия

Спаллетти проводит встречу с руководством "Ромы"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в эти минуты ужинает в компании президента клуба Джима Паллотты и генерального директора Мауро Балдиссони, информирует Il Messaggero. Согласно источнику, стороны обсуждают планы команды на следующий сезон. В частности, обсуждается новый контракт экс-наставника "Зенита", который истекает в июне.

Ранее Спаллетти сообщил, что новое соглашения с римлянами обсудит только по окончании сезона. В СМИ сообщалось об интересе к 58-летнему специалисту со стороны "Ювентуса" и "Арсенала".

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