Спаллетти проводит встречу с руководством "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в эти минуты ужинает в компании президента клуба Джима Паллотты и генерального директора Мауро Балдиссони, информирует Il Messaggero. Согласно источнику, стороны обсуждают планы команды на следующий сезон. В частности, обсуждается новый контракт экс-наставника "Зенита", который истекает в июне.

Ранее Спаллетти сообщил, что новое соглашения с римлянами обсудит только по окончании сезона. В СМИ сообщалось об интересе к 58-летнему специалисту со стороны "Ювентуса" и "Арсенала".