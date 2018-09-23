Спаллетти - об удалении в матче с "Сампдорией": "Арбитр сказал мне, что я был излишне эмоционален"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти, который на 94-й минуте матча чемпионата Италии против "Сампдории" (1:0) был удален с поля, прокомментировал данный инцидент. Он был наказан бригадой арбитров за то, что прокричал в камеру "Гооол!" после того, как Марсело Брозович отправил мяч в сетку ворот соперника.

- Я повернулся к телекамере и прокричал "Гол!", но четвертый судья сказал мне, что я повел себя излишне эмоционально, - приводит Football Italia Спаллетти. - Я сделал это, потому что мы забили важный гол, но они восприняли это как чрезмерно эмоциональную реакцию.

До этого арбитры дважды отменили взятие ворот "Сампдории". Резервный арбитр посчитал, что Спаллетти что-то крикнул ему, из-за чего главный арбитр удалил тренера за "неспортивное поведение".