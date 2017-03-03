12:27 | ФУТБОЛ — Италия

Спаллетти может сменить Покеттино в "Тоттенхэме"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может возглавить "Тоттенхэм", сообщает Gazzetta Dello Sport. Отмечается, что итальянский специалист сменит Маурисио Покеттино, так как аргентинца должны позвать в "Барселону".

Ранее стало известно, что наставник каталонского клуба Луис Энрике покинет свой пост в конце сезона. Об этом он сам заявил на пресс-конференции. Потенциальными сменщиками Спаллетти считаются главные тренеры "Аталанты", "Сассуоло" и "Сампдории". На данный момент "Рома" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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