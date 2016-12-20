Спаллетти может покинуть "Рому"?

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может уйти со своего поста, утверждает Football Italia. По информации источника, экс-наставник "Зенита" после поражения от "Ювентуса" сказал фразу: "Если я не могу победить, то я уйду".

– Будущее Спаллетти? Оно в его руках, – подчеркнул генеральный директор "Ромы" Умберто Гандини. – Он делает все возможное, чтобы заслужить продление контракта, судя по результатам. Мы будем готовы сесть за стол переговоров, когда он захочет. Мы надеемся достигнуть наших целей. Поражение в Турине не собьет нас с пути.