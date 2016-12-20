11:44 | ФУТБОЛ — Италия

Спаллетти может покинуть "Рому"?

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может уйти со своего поста, утверждает Football Italia. По информации источника, экс-наставник "Зенита" после поражения от "Ювентуса" сказал фразу: "Если я не могу победить, то я уйду".

– Будущее Спаллетти? Оно в его руках, – подчеркнул генеральный директор "Ромы" Умберто Гандини. – Он делает все возможное, чтобы заслужить продление контракта, судя по результатам. Мы будем готовы сесть за стол переговоров, когда он захочет. Мы надеемся достигнуть наших целей. Поражение в Турине не собьет нас с пути.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо зол!

дефендер дурачок......

12:54

armi

СпаГетти может уйти из Ромы??? А что уже нарулился??? Чемпионство Италии уже в кармане??? Трепло макаронное - как был так и остался!!!!!!

12:49

shpasic

какие ключевые матчи в России он проигрывал?

12:25

defender_8

В России он частенько проигрывал ключевые матчи, а в Лиге чемпионов явный слабак.

11:59

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