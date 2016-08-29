06:11 | ФУТБОЛ — Италия

Спаллетти лишил Де Росси капитанской повязки

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти лишил полузащитника Даниеле Де Росси капитанской повязки. По словам Спаллетти, это является частью воспитательного процесса - таким образом наставники наказал футболиста за красную карточку в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Порту" (0:3).

 - Это было непросто, но Де Росси понял меня, - цитирует Football-Italia Спаллетти. - Сначала я объявил о принятом решении ему, а затем всей команде. Игроки должны понимать, что за ошибки придется расплачиваться.

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