20:29 10 февраля | ФУТБОЛ — Италия

Спаллетти - кандидат на пост наставника "Арсенала"?

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти является одним из претендентов на пост наставника "Арсенала", утверждает AsRomaLive.it. Ранее британский СМИ сообщали о том, что в конце текущего сезона Арсен Венгер покинет пост главного тренера лондонцев. На его место также претендуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Томас Тухель ("Боруссия" Д).

В качестве аргумента в пользу кандидатуры 57-летнего специалиста называется его опыт работы за границей. Спаллетти с 2009 по 2014 год являлся тренером "Зенита", дважды выиграв с командой чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Да не уйдёт Венгерец сам! Он уже много лет демонстративно кладёт на упрёки и критику болельщиков!!!! А "рыночных" Усман-бабаев отсутствие БОЛЬШИХ ПОБЕД НЕ ЗАБОТИТ: в кассе ведь "ПЛЮС"!

21:31 10 февраля

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