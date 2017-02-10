Спаллетти - кандидат на пост наставника "Арсенала"?

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти является одним из претендентов на пост наставника "Арсенала", утверждает AsRomaLive.it. Ранее британский СМИ сообщали о том, что в конце текущего сезона Арсен Венгер покинет пост главного тренера лондонцев. На его место также претендуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Томас Тухель ("Боруссия" Д).

В качестве аргумента в пользу кандидатуры 57-летнего специалиста называется его опыт работы за границей. Спаллетти с 2009 по 2014 год являлся тренером "Зенита", дважды выиграв с командой чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны.