СПАЛ вылетел из Кубка Италии, проиграв клубу из серии B

СПАЛ дома проиграл "Читтаделле" со счетом 0:2 в 4-м предварительном раунде Кубка Италии. В составе гостей по разу отличились защитник Па Конате и полузащитник Андреа Скенетти.

В 1/8 финала "гранатовые" встретятся с "Лацио". Встреча состоится 13 декабря, в Риме на "Стадио Олимпико".

Отметим, что "Читтаделла" выступает во втором по силе дивизионе Италии, в серии B.

Кубок Италии

4-й раунд

СПАЛ - "Читтаделла" - 0:2 (0:1)

Голы: Конате, 13 - в свои ворота (0:1). Скенетти, 87 (0:2).

СПАЛ: Гомис, Иконому, Конате (Маттьелло, 68), Вяйсянен (Риццо, 77), Кремонези, Скьяттарелла (Лаццари, 58), Скьявон, Витале, Мора, Боррьелло, Флоккари.

Предупреждение: Иконому, 66.

Судья: Марини (Италия).

28 ноября. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.

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