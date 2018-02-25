СПАЛ переиграл "Кротоне"

В матче 26-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кротоне" со счетом 3:2. В составе бело-голубых отличились нападающий Альберто Палоски и Мирко Антенуччи, а также защитник Лоренцо Шимич.

У "акул" дубль оформил форвард Анте Будимир.

СПАЛ занимает 18-е место турнирной таблицы серии A, набрав 20 очков. "Кротоне", в активе которого 21 очко, расположился на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия A

26-й тур

"Кротоне" - СПАЛ - 2:3 (0:1)

Голы: Антенуччи, 37 (0:1). Будимир, 49 (1:1). Шимич, 51 (1:2). Палоски, 60 (1:3). Будимир, 86 (2:3).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Фараони, 65), Капуано, Чеккерини, Мартелла, Барберис (Тротта, 61), Мандрагора, Бенали, Риччи (Сими, 76), Будимир, Налини.

СПАЛ: Мерет, Маттьелло, Ционек, Викари, Шимич, Куртич, Скьяттарелла (Саламон, 82), Грасси, Лаццари, Антенуччи (Драме, 76), Палоски (Флоккари, 89).

Предупреждения: Сампиризи, 23. Викари, 30. Ционек, 49. Палоски, 81. Скьяттарелла, 81.

Судья: Орсато.

25 февраля. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

Турнирная таблица чемпионата Италии