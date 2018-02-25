СПАЛ переиграл "Кротоне"

В матче 26-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кротоне" со счетом 3:2. В составе бело-голубых отличились нападающий Альберто Палоски и Мирко Антенуччи, а также защитник Лоренцо Шимич.
У "акул" дубль оформил форвард Анте Будимир.
СПАЛ занимает 18-е место турнирной таблицы серии A, набрав 20 очков. "Кротоне", в активе которого 21 очко, расположился на 17-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия A
26-й тур
"Кротоне" - СПАЛ - 2:3 (0:1)
Голы: Антенуччи, 37 (0:1). Будимир, 49 (1:1). Шимич, 51 (1:2). Палоски, 60 (1:3). Будимир, 86 (2:3).
"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Фараони, 65), Капуано, Чеккерини, Мартелла, Барберис (Тротта, 61), Мандрагора, Бенали, Риччи (Сими, 76), Будимир, Налини.
СПАЛ: Мерет, Маттьелло, Ционек, Викари, Шимич, Куртич, Скьяттарелла (Саламон, 82), Грасси, Лаццари, Антенуччи (Драме, 76), Палоски (Флоккари, 89).
Предупреждения: Сампиризи, 23. Викари, 30. Ционек, 49. Палоски, 81. Скьяттарелла, 81.
Судья: Орсато.
25 февраля. Кротоне. Стадион Ezio Scida.