СПАЛ обыграл "Болонью" и покинул зону вылета серии A

В матче 27-го тура чемпионата Италии СПАЛ дома переиграл "Болонью" со счетом 1:0. В составе хозяев отличился полузащитник Альберто Грасси.

СПАЛ поднялся на 17-е место турнирной таблицы серии A, набрав 23 очка. "Болонья", в активе которой 33 очка, осталась на 12-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия A

27-й тур

СПАЛ - "Болонья" - 1:0 (0:0)

Гол: Грасси, 48 (1:0).

СПАЛ: Мерет, Фелипе, Маттьелло, Ционек, Викари, Куртич, Вивиани (Эвертон Луиз, 67), Грасси, Лаццари (Шимич, 90), Антенуччи, Палоски (Флоккари, 75).

"Болонья": Миранте, Де Майо, Гонсалес, Хеландер, Масина (Орсолини, 78), Джемаили, Поли (Донса, 8), Верди (Авенатти, 59), Пульгар, Дестро, Ди Франческо.

Предупреждения: Лаццари, 14. Джемаили, 15. Донса, 30. Антенуччи, 36. Маттьелло, 38. Фелипе, 43. Пульгар, 72.

Удаления: Гонсалес (Болонья), 10. Маттьелло (СПАЛ), 90+3.

Судья: Рокки.

3 марта. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.

Турнирная таблица чемпионата Италии