СПАЛ и "Кьево" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Италии (0:0). Бело-голубые набрали 16 очков и расположились на 15-м месте в турнирной таблице, гости с 4 баллами занимают последнюю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"СПАЛ" - "Кьево" - 0:0

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Викари, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Скьяттарелла (Валоти, 87), Фарес, Лаццари, Антенуччи (Палоски, 77), Петанья (Флоккари, 62).

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Ярошиньски, Хетемай, Радованович, Пеллиссьер (Стемпиньски, 67), Меджорини, Джаккерини (Бирса, 59), Лерис (Кийен, 79).

Предупреждения: Ярошиньски, 46. Радованович, 59. Бани, 67. Миссироли, 68. Бирса, 73. Флоккари, 90+4.

Судья: Банти.

16 декабря. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

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