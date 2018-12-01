СПАЛ и "Эмполи" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Италии (2:2). Дублем в составе хозяев поля отметился хавбек Ясмин Куртич.

СПАЛ набрал 14 очков и расположился на 15-м месте в турнирной таблице, "Эмполи" с 13 баллами занимает 16 строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"СПАЛ" - "Эмполи" - 2:2 (1:2)

Голы: Куртич, 5 (1:0). Капуто, 24 (1:1). Крунич, 43 (1:2). Куртич, 67 (2:2).

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Викари, Куртич, Миссироли (Эвертон Луиз, 75), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари, Антенуччи (Валоти, 85), Петанья (Палоски, 68).

"Эмполи": Проведель, Паскуаль, Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Зайц, 74), Траоре, Капуто, Ла Гумина (Мчедлидзе, 73).

Предупреждения: Майетта, 15. Фелипе, 34. Крунич, 45. Скьяттарелла, 45+2. Куртич, 54.

Удаление: Ционек, 49.

Судья: Маццолени.

01 декабря. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

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