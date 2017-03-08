Союз спортивных журналистов Италии требует принять меры против президента "Наполи"

Союз спортивных журналистов Италии выразил протест по поводу заявления президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса в отношении итальянских СМИ. Он обвинил их в том, что они "ненавидят "Наполи" и ангажированы клубами с севера Италии.

– Мы выражаем солидарность с нашими коллегами, и это еще раз подтверждает, что необходимо нести ответственность, исполняя свои обязанности, – говорится в заявлении союза спортивных журналистов. – Нельзя просто говорить первое, что придет в голову. Возможно, эти заявления были обусловлены эмоциями после вылета из Лиги чемпионов. Нельзя опираться на необоснованные утверждения, словно они доказаны, а также упоминать тех журналистов, которые ранее подвергались нападению и запугиванию. Журналисты никого не ненавидят, они просто выполняют свою работу. Мы озабочены таким поведением, которое не ново для президента Де Лаурентиса. Призываем Федерацию футбола Италии разобраться с этим.