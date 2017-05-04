Соузу в "Фиорентине" сменит итальянец

Спортивный директор "Фиорентины" Панталео Корвино заявил, что если Паулу Соуза покинет команду, то новым главным тренером будет итальянец. Под руководством португальца "фиалки" в этом сезоне набрали 55 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.

- Соуза? У него могли быть ошибки в этом сезоне, но сейчас не время об этом говорить, - цитирует Radio Bruno Корвино. - Общее решение должно быть принято с учетом всех аспектов в конце сезона. Соуза заработал более 100 очков за два сезона. "Фиорентина" же хочет, чтобы командой руководил итальянский тренер, который имеет хорошие знания своего дело и уделяет внимание и опытным игрокам, и молодежи. Однако на данный момент мы очень сосредоточены на настоящем.