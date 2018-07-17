СМИ: Зидан получит должность советника в "Ювентусе"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан получит должность советника в "Ювентусе", утверждает портал Libertad Digital со ссылкой на источник, близкий к семье Аньелли, владеющей туринским клубом. В октябре 46-летний француз присоединится к "бьянконери", чтобы помогать спортивному директору команды Фабио Паратичи.

Сообщается, что на решение Зидана присоединиться к "Ювентусу" повлиял переход нападающего Криштиану Роналду в этот клуб, который состоялся 10 июля.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов.