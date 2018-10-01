10:41 | Футбол — Италия

СМИ: Зидан может стать генеральным директором "Ювентуса"

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Бывший главный тренер "Реала"  Зинедин Зидан может получить административную должность в "Ювентусе", утверждает Tuttosport. "Бьянконери" рассматривают 46-летнего француза в качестве кандидата на пост генерального директора клуба.

29 сентября Джузеппе Маротта, занимавший эту должность в течение 8 лет, объявил о своем уходе. Претендентами на пост генерального директора также являются Павел Недвед, Фабио Паратичи и Мишель Ува

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить "МЮ", но в клубе опровергли эту информацию.

Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год. 31 мая 2018 года француз объявил об уходе с поста главного тренера "Реала", с которым он выиграл три Лиги чемпионов.

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