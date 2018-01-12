СМИ: Зидан и Манчини - в шорт-листе "Ювентуса"

Руководство "Ювентуса" рассматривает кандидатов на замену Массимилиано Аллегри, если тот решит покинуть команду. Как сообщает Corriere dello Sport, в сферу интересов туринцев попал в том числе наставник "Зенита" Роберто Манчини, которого также сватали в сборную Италии.

Помимо Манчини "Ювентусу" интересен главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, чье будущее в Мадриде под вопросом. Также рассматривается кандидатура наставника "Лацио" Симоне Индзаги.

На самого Аллегри претендуют "Челси", сборная Италии, "ПСЖ" и "Арсенал".