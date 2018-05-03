СМИ: "Зенит" хочет подать в суд на Федерацию футбола Италии

"Зенит" планирует подать в суд на Федерацию футбола Италии из-за того, что она ведет переговоры с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини по поводу его назначения на должность наставника сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным издания, "Зенит" недоволен, что переговоры идут в преддверии важных матчей в чемпионате России. Если Манчини покинет клуб до конца контракта, сине-бело-голубые намерены требовать выплату неустойки.

Ранее сообщалось, что Манчини согласовал с Федерацией футбола Италии условия двухгодичного контракта. По этому соглашению, 53-летний специалист будет получать 4 миллиона евро в год.

Напомним, что итальянец возглавил "Зенит" в 2017 году.