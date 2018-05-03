СМИ: "Зенит" хочет подать в суд на Федерацию футбола Италии

"Зенит" планирует подать в суд на Федерацию футбола Италии из-за того, что она ведет переговоры с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини по поводу его назначения на должность наставника сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным издания, "Зенит" недоволен, что переговоры идут в преддверии важных матчей в чемпионате России. Если Манчини покинет клуб до конца контракта, сине-бело-голубые намерены требовать выплату неустойки.
Ранее сообщалось, что Манчини согласовал с Федерацией футбола Италии условия двухгодичного контракта. По этому соглашению, 53-летний специалист будет получать 4 миллиона евро в год.
Напомним, что итальянец возглавил "Зенит" в 2017 году.
Тимурленг
Пусть валит как можно быстрее...
13:28
novic
Господи, за этого барана ещё приплатить надо, чтобы как можно быстрее в свою макаронию уезжал, а не судиться. Развалил все, что только смог.
13:21
serzheo
Нафига это надо? Пусть катится отседа.
13:09
shpasic
в Басманный?
13:06
Lars Berger
Роберто будет биться до конца. До последней копейки.
12:59
drJekil
Надо Зениту сборную Италию позвать в полном составе за свой клуб играть) Одним выстрелом - двух зайцев))
12:51
баламошка
Манчинька, оставайся, мы тебя любим!
12:48