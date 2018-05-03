12:42 | Футбол — Италия

СМИ: "Зенит" хочет подать в суд на Федерацию футбола Италии

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"Зенит" планирует подать в суд на Федерацию футбола Италии из-за того, что она ведет переговоры с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини по поводу его назначения на должность наставника сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным издания, "Зенит" недоволен, что переговоры идут в преддверии важных матчей в чемпионате России. Если Манчини покинет клуб до конца контракта, сине-бело-голубые намерены требовать выплату неустойки.

Ранее сообщалось, что Манчини согласовал с Федерацией футбола Италии условия двухгодичного контракта. По этому соглашению, 53-летний специалист будет получать 4 миллиона евро в год.   

Напомним, что итальянец возглавил "Зенит" в 2017 году. 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Тимурленг

Пусть валит как можно быстрее...

13:28

novic

Господи, за этого барана ещё приплатить надо, чтобы как можно быстрее в свою макаронию уезжал, а не судиться. Развалил все, что только смог.

13:21

serzheo

Нафига это надо? Пусть катится отседа.

13:09

shpasic

в Басманный?

13:06

Lars Berger

Роберто будет биться до конца. До последней копейки.

12:59

drJekil

Надо Зениту сборную Италию позвать в полном составе за свой клуб играть) Одним выстрелом - двух зайцев))

12:51

баламошка

Манчинька, оставайся, мы тебя любим!

12:48

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