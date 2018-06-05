СМИ: "Ювентус" продаст Пьянича не менее чем за 80 миллионов евро

"Ювентус" назначил цену в 80 миллионов евро за полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Sport со ссылкой на Tuttosport. По данным издания, 28-летним боснийцем интересуются "Реал" и "Барселона".

Как сообщается, такую высокую цену "Старая Сеньора" просит потому, что рассчитывает потратить заработанные деньги на покупку полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. В то же время генеральный директор "Юве" Беппе Марота заявил, что клуб готов продавать только тех игроков, которые сами того попросят.

Пьянич выступает за туринскую команду с 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 44 матчах и забил 7 голов.