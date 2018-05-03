СМИ: "Ювентус" поднял цены на последний матч Буффона

"Ювентус" изменил ценовую политику на матч 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает Football Italia. По информации издание, такое решение руководства туринцев связано с тем, что эта встреча, с большой долей вероятности, станет последней для вратаря и капитана команды Джанлуиджи Буффона.

Для сравнения, на игру 36-го тура против "Болоньи" цена билетов колеблется от 35 до 125 евро, тогда как на матч с "Вероной" самые дешевые билеты стоят 50 евро, а самые дорогие - 180 евро.

Ранее 40-летний Буффон заявлял, что уйдет из команды после завершения сезона-2017/18. При этом голкипер допускает, что может продолжить карьеру в другой лиге. Президент "Бока Хуниорс" Баррос Скелотто в апреле заявлял, что его клуб ведет переговоры с прославленным вратарем.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, выиграв за это время с командой 19 трофеев. Он стал 8-кратным чемпионом Италии (клуб из Турина считает, что было завоевано 10 чемпионских титулов, двух из которых туринцев лишили из-за коррупционного сканадала).

Турнирная таблица чемпионата Италии - здесь