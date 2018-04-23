СМИ: "Ювентус" отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассматривается руководством "Ювентуса" в качестве замены Массимилиано Аллегри, которым интересуются "Арсенал" и "ПСЖ". По данным журналиста Фабио Равеццани, свои услуги туринскому клубу предложил главный тренер "Челси" Антонио Конте, но получил отказ. Таким образом, Каррера пока остается основным претендентом на этом пост.

Каррера играл за "Ювентус" с 1991 по 1996 год. Свою тренерскую карьеру он начал именно в туринском клубе. Сначала он отвечал за молодежь, а потом вошел в штаб Антонио Конте.