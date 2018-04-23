23:26 23 апреля | Футбол — Италия

СМИ: "Ювентус" отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассматривается руководством "Ювентуса" в качестве замены Массимилиано Аллегри, которым интересуются "Арсенал" и "ПСЖ". По данным журналиста Фабио Равеццани, свои услуги туринскому клубу предложил главный тренер "Челси" Антонио Конте, но получил отказ. Таким образом, Каррера пока остается основным претендентом на этом пост.

Каррера играл за "Ювентус" с 1991 по 1996 год. Свою тренерскую карьеру он начал именно в туринском клубе. Сначала он отвечал за молодежь, а потом вошел в штаб Антонио Конте.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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igogohruhru

Карера сливает спартак чтобы его уволили. Получит компенсацию и уйдет в ювентус и сборную заодно. Дайте масимо поработать!

00:19

kafk

а что такого тренеришка вон после спартака в псж работает , так почему бы карере в юве не уйти?

00:17

lavrentev01

Смеетесь что ли?))

00:13

Prometheus1983

Ещё всю защиту Спартака-в Юве!!!

00:09

hottie

Топ инсайд - ставят Карреру выше Конте))) Читайте завтра: Ювентус отказал Конте, Анчелотти, Венгеру лишь бы взять Григоряна.

00:05

4Unspoken

Хахах! Да не, скорее Ювентус, если и рассматривает Карреру, только как крайний вариант. Приоритет - остаться с Аллегри, а если уйдет, основные варианты Симоне Индзаги или Карло Анчелотти

23:59 23 апреля

shpasic

Глушакова вместо Пьянича, Комбарова вместо Асамоа.

23:56 23 апреля

Валерий Милан-Монако

Забирайте с потрохами( он себя исчерпал(((пусть вам карусели с составом практикует

23:52 23 апреля

Millwall82

Зюк, а я тебе говорил что Жувентус может пригласить Карреру. Не ожидал что так быстро.

23:34 23 апреля

old grumbler

Классная утка СЭ, я долго смеялся над ней даже больше чем от результата матча Спартака с Ахматом....

23:33 23 апреля

rusfed 2.0

Буду рад за Карреру.

23:32 23 апреля

old grumbler

Ну тогда понятно чего так играет Спартак - Каррера спит и видит себя у руля Ювентуса, зачем ему сдался теперь Спартак...

23:31 23 апреля

Darkman79

Каррера сливается,чтобы уйти в Ювентус?))))

23:30 23 апреля

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