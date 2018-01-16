СМИ: "Ювентус" опередит ЦСКА в борьбе за форварда из КНДР

Нападающий "Перуджи" Хан Кван Сон находится в сфере интересов ЦСКА, сообщает RAI Uno. Вместе с тем, основным претендентом на 19-летнего форварда из КНДР является "Ювентус".

Отметим, что права на футболиста принадлежат "Кальяри", за который он провел в прошлом сезоне 5 матчей, забив 1 мяч. В этом сезоне в серии B он вышел на поле в 19 играх во всех клубных турнирах, забив 7 мячей.

Срок аренды нападающего истекает летом 2018 года. В соглашении между "Кальяри" и "Перуджей" прописан пункт о приоритетном праве выкупа клубом второго по силе итальянского дивизиона. Контракт Хан Кван Сона с командой серии А рассчитан до конца сезона-2019/20.

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