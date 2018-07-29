СМИ: "Ювентус" назвал условие, при котором расстанется с Игуаином

"Ювентус" готов отпустить нападающего Гонсало Игуаина в "Милан", утверждает Corriere dello Sport. "Бьянконери" намерены обменять 30-летнего аргентинца на защитника "россонери" Леонардо Бонуччи.

Кроме того, "Милан" должен будет заплатить туринскому клубу 30 миллионов евро за транфер аргентинского форварда. Сообщается, что Игуаин заинтересован в уходе из "Ювентуса", поскольку опасается за место в стартовом составе после прихода нападающего Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 игр в составе "Ювентуса" и забил 23 гола. Бонуччи принял участие в 51 матче за "Милан", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.