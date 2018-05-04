СМИ: "Ювентус" нацелился на Марсьяля

"Ювентус" рассматривает возможность приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. По данным издания, манкунианцы установили на 22-летнего француза цену в 50 миллионов евро.

"Ювентус" планирует приобрести Марсьяля на замену нападающего "Старой Сеньоры" Марио Манджукича, который, скорее всего, покинет клуб летом. Сам француз тоже не прочь сменить футболку "Манчестера" на другую, поскольку не получает достаточного количества игрового времени и ищет команду, которая оценила бы его таланты по достоинству.

В этом сезоне Марсьяль провел 43 матча, забил 11 голов и сделал 10 голевых передач.

Нападающий перешел в "МЮ" из "Монако" в 2015 году за 60 миллионов евро.