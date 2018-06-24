СМИ: Владелец "Нью-Йорк Космос" может приобрести "Милан"

Новым владельцем "Милана" может стать бизнесмен Рокко Коммиссо, сообщают итальянские СМИ.

По данным Mediaset Premium предприниматель ведет переговоры о покупке клуба. Стороны серьезно продвинулись к достижению соглашения. Бизнесмен родился в Италии, но переехал в США вместе с семьей, когда ему было 12 лет. Он владеет футбольным клубом "Нью-Йорк Космос". Ранее стало известно, что из-за неплатежеспособности нынешнего китайского владельца "Милана" клуб может быть исключен из Лиги Европы.

Также среди претендентов на клуб назывался владелец бейсбольной команды "Чикаго Кабс" Томас Риккеттс.