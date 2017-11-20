СМИ: Владелец "Милана" подозревается в мошенничестве

Китайский бизнесмен Ли Йонхон, который в апреле 2017 года приобрел "Милан" у Сильвио Берлускони за 860 миллионов долларов, подозревается в мошенничестве, сообщает New York Times. На данный момент ведется расследование. Как сообщает издание, он является фактическим владельцем горнодобывающего бизнеса, который не оформлен на Ли документально. Представитель "Милана" сообщил, что бизнес их президента проверен юристами и укладывается в рамки закона.

До покупки клуба о Йонхоне не было известно практически ничего. В начале 90-х годов Ли был фигурантом дела о мошенничестве в Китае, в 2013 году он был оштрафован на 75 тысяч евро за сокрытие факта продажи акций на сумму 43 миллионов евро, в 2015 году Йонхон организовал финансовую компанию, которая мошенническим образом вывела из страны 85 миллиардов долларов.